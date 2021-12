Francia: oggi i Repubblicani ufficializzeranno il candidato alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà designato oggi il candidato dei Repubblicani alle prossime elezioni presidenziali francesi dell'aprile 2022. I due contendenti, arrivati al ballottaggio che si conclude oggi, dopo aver superato gli altri tre candidati al primo turno, sono la presidente della regione dell'Ile-de-France Valerie Pecresse e il deputato Eric Ciotti. Come evidenziato dalla stampa di Parigi, all'interno dei Repubblicani si è formato un fronte per sostenere Pecresse nella sfida con Ciotti per designare il candidato alle elezioni presidenziali francesi del partito di centrodestra. I tre pretendenti all'investitura che non hanno superato il primo turno (il presidente della regione dell'Alta Francia Xavier Bertrand, l'ex negoziatore per l'Unione europea della Brexit Michel Barnier e il sindaco di La Garenne Colombes, Philippe Juvin) hanno annunciato il sostegno a Pecresse, che ha ottenuto il 25 per cento delle preferenze contro il 25,59 per cento di Ciotti. (segue) (Frp)