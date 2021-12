Francia: oggi i Repubblicani ufficializzeranno il candidato alle elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal voto, avvenuto in forma elettronica, è emersa quasi a sorpresa una voglia di destra radicale tra i militanti dei Repubblicani. Le proposte di Ciotti sono caratterizzate da una linea più rigida rispetto a quella dei suoi avversari. Lo stesso deputato nei giorni scorsi aveva riconosciuto di essere il candidato più a destra del gruppo. Quando la destra "non ha tabù, l'estrema destra non esiste più", affermava il deputato nel 2016. Tra il presidente Emmanuel Macron e il giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, Ciotti ha spiegato di preferire il secondo. Una simpatia che sembra essere condivisa dal polemista: "Felice, caro Eric, di vedere le nostre idee così ampiamente condivise dai militanti dei Repubblicani", ha scritto Zemmour su Twitter dopo aver appreso il risultato del primo turno. (segue) (Frp)