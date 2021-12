Francia: oggi i Repubblicani ufficializzeranno il candidato alle elezioni presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinnanzi a un simile rivale, Pecresse punta su una linea liberale in merito ai temi economici e repubblicana sulla politica. Sull'immigrazione la presidente dell'Ile-de-France promette di inasprire il diritto ad ottenere la nazionalità francese, mentre sulla sicurezza evoca l'intervento dell'esercito per i quartieri più difficili. Pecresse vuole poi tagliare 200 mila posti di funzionari nell'amministrazione pubblica e aumentare del 10 per cento gli stupendi netti inferiori ai 3 mila euro. Adesso, però, l'obiettivo è quello di consolidare il fronte che si sta creando attorno a lei . "Sono la sola a poter battere Emmanuel Macron", ha detto poco dopo l'annuncio dei risultati. (Frp)