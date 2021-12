M5s: Conte, continueremo a restituire stipendi ai cittadini, finanziamo progetti per comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Riguardo il taglio degli stipendi “tutti i nostri iscritti sanno bene che il principio non può essere messo in discussione. Continueremo a mettere da parte soldi e restituirli finanziando progetti utili della comunità”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. Gli stipendi “che riceviamo da mandato parlamentare sono eccessivi e una buona parte la restituiamo in progetti per la comunità. Abbiamo messo in votazione sulla nostra piattaforma quasi 4 milioni per progetti a favore della collettività. Il nostro Dna non cambierà”, ha spiegato Conte. (Rin)