Imprese: Open Fiber, al via la nuova governance con l'insediamento del Consiglio di amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è perfezionata in data odierna l'operazione di compravendita della partecipazione detenuta da Enel in Open Fiber (Of), in virtù della quale Of risulta direttamente controllata da Open Fiber Holdings, partecipata al 60 per cento da Cdp Equity e al 40 per cento da Macquarie Asset Management (Mam). A seguito di questa operazione, si è riunita l'Assemblea di Open Fiber che ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, composto da Barbara Marinali (presidente), Mario Rossetti (Amministratore delegato), Roberta Battaglia, Nathan Luckey, Geoff Shakespeare e Alessandro Tonetti. L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta composto da Angelo Colombo (Presidente), Eugenio Pinto e Simona Arduini (sindaci effettivi). Gli azionisti hanno ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente. Al Presidente uscente Prof. Franco Bassanini Open Fiber conferirà l'incarico di Senior Advisor. (segue) (Com)