Energia: Argentina, Ypf ed Equinor siglano accordo cooperazione su sostenibilità e transizione energetica

- La società argentina a partecipazione statale del settore petrolifero Ypf ha siglato un accordo di collaborazione con la norvegese Equinor in materia di "sostenibilità, sicurezza operativa, e opportunità nel quadro della transizione energetica". Lo riferisce un comunicato di Ypf dove si sottolinea che l'accordo ha come obiettivo quello di "affrontare congiuntamente le sfide che presenta l'agenda energetica presente e futura". Il vicepresidente esecutivo della società norvegese, Al Cook, ha affermato che "Equinor aspira ad essere un'azienda leader nel quadro della transizione energetica e questo accordo con Ypf riafferma i nostri obiettivi in Argentina". La società norvegese, pure a capitale misto, possiede attualmente otto blocchi esplorativi offshore in Argentina, sei dei quali gestiti in proprio, uno gestito da Ypf ed un altro gestito dalla francese Total.(Abu)