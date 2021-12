Business news: Spagna, crisi microchip causa estensione generalizzata cassa integrazione aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza nella fornitura globale di microchip ha reso impossibile la ripresa del settore automobilistico già duramente colpito dalla crisi provocata dalla pandemia del coronavirus. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nei primi dieci mesi del 2021 la produzione è scesa del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di fronte a questo scenario, l'Associazione nazionale spagnola dei costruttori di auto e camion (Anfac) non si aspetta una normalizzazione prima delle fine del 2022 o dell'inizio del 2023 con quasi tutte la case automobilistiche che sono in procinto di chiedere una proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte). È il caso della Renault, per esempio, che ha recentemente annunciato ai sindacati la sua intenzione di prolungare l'Erte per i suoi stabilimenti di Valladolid e Palencia fino al 30 giugno 2022, una misura che interesserà 8.777 lavoratori. Seat potrebbe estendere fino a giugno 2022 la cassa integrazione straordinaria per 11 mila dipendenti in Catalogna. Nel frattempo, Stellantis (Psa e Fiat Chrysler), ha raggiunto un accordo con i sindacati per estendere l'Erte per tutto il prossimo anno nei suoi impianti di Madrid, un patto che riguarda circa 1.177 dipendenti che potranno essere sospesi dal lavoro al massimo per 60 giorni, mentre non è stata ancora raggiunta un'intesa per lo stabilimento di Vigo. (Spm)