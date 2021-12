Business news: Banca centrale Spagna, rischi economia persistono per crisi approvvigionamento e inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, ha ribadito che i rischi per l'economia spagnola persistono a causa delle tensioni nelle catene di approvvigionamento e alla ripresa dell'inflazione. Lo ha dichiarato durante il suo discorso al quarto Forum bancario "La trasformazione del settore finanziario" organizzato dal quotidiano "El Economista". Pur assicurando che l'aumento dell'inflazione è "transitorio", de Cos ha evidenziato che potrebbe persistere "più a lungo di quanto precedentemente stimato". A questo proposito, il governatore ha ricordato che tutte le istituzioni internazionali si aspettano che l'inflazione cominci a scendere dalla seconda metà del 2022. In particolare, la Banca centrale europea (Bce) stima che sarà inferiore all'obiettivo del 2 per cento, quindi si aspetta che una politica monetaria di tassi bassi. (Spm)