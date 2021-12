Business news: Rwe costruirà parchi eolici galleggianti al largo della Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco Rwe costruirà parchi eolici galleggianti al largo di Ulsan, in Corea del Sud. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda e la municipalità hanno concluso la relativa lettera d'intenti. Sono previsti progetti con una capacità installata fino a 1,5 gigawatt. Il responsabile del settore eolico offshore di Rwe, Sven Utermoehlen, ha commentato: “Le buone condizioni del vento della Corea del Sud in prossimità di importanti centri economici aprono grandi opportunità per turbine eoliche galleggianti”. (Geb)