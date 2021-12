Business news: Banca centrale croata, utili degli istituti di credito in aumento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili degli istituti di credito in Croazia nei primi nove mesi di quest'anno hanno registrato un aumento del 59,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati pubblicati dalla Banca centrale della Croazia (Hnb), precisando che il valore raggiunto è di 4 miliardi di kune (circa 531.374.000 euro). Le proprietà totali degli istituti di credito alla fine di settembre 2021 ammontavano a 493 miliardi di kune (circa 65.491.887.200 euro), con un aumento rispetto alla fine del 2020 del 6,6 per cento. Un aumento del totale dei prestiti e anticipi del 6,4 per cento in importo lordo e una diminuzione dei crediti deteriorati dell'8,1 per cento hanno determinato un'ulteriore diminuzione della quota di crediti deteriorati sul totale dei crediti, che passa dal 5,4 per cento di fine 2020 al 4,7 per cento a fine settembre 2021. (Seb)