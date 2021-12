Business news: Spagna, Telefonica negozia licenziamenti volontari per dipendente nati a partire dal 1967

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha iniziato a negoziare con i sindacati il nuovo piano di licenziamenti volontari per i dipendenti nati a partire dal 1967 o anteriormente con 15 anni di anzianità nella società. Il numero di impiegati che rientra in questi requisiti è di 2.21 unità, ma il numero di partenze finali sarebbe limitato ad un massimo del 60 per cento (poco meno di 2 mila). Nei dipartimenti interessati, il numero di esuberi non può superare il 60 per cento della forza lavoro attuale, in quanto l'azienda sostiene che parte dei profili in eccesso in queste aree possono essere collocati in altre aree attraverso piani di riqualificazione e mobilità. Telefonica ha offerto ai sindacati in caso di adesione il 68 per cento del salario per i nati nel 1967, il 63 per cento per i nati tra il 1966 e il 1963 ed e il 60 per cento per i nati prima del 1963. Telefonica coprirebbe, inoltre, fino all'età di 65 anni il costo di un'assicurazione sanitaria di base e manterrà il dipendente iscritto all'assicurazione collettiva dei rischi. (Spm)