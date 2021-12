Business news: Slovenia, Pil in aumento del 5 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Slovenia ha segnato un aumento del 5 per cento nel terzo trimestre dell'anno. Secondo quanto pubblica l'Istituto sloveno di statistica, la crescita è in rapporto allo stesso periodo dell'anno precedente. La spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata del 9,3 per cento, con una crescita elevata registrata in tutte le tipologie di consumi delle famiglie ad eccezione dell'acquisto di autoveicoli. Il saldo del commercio estero nel terzo trimestre, così come nel secondo, ha avuto un impatto negativo sulla crescita, perché le importazioni sono aumentate più delle esportazioni, cioè del 19,9 per cento rispetto al 10,6 per cento. Secondo i dati destagionalizzati, il Pil del Paese è cresciuto del 4,8 per cento rispetto al trimestre luglio-settembre dello scorso anno e dell'1,3 per cento rispetto al trimestre aprile-giugno di quest'anno. (Seb)