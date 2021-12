Business news: spagnola Azora acquisisce operatore di villaggi turistici Bluserena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azora, società spagnola di consulenza e gestione degli investimenti, ha acquisito Bluserena, il secondo più grande operatore di villaggi turistici in Italia, dalla famiglia Maresca. Come riferisce il quotidiano spagnolo "Cinco Dias", non è stato reso noto l'importo dell'operazione. Secondo la fonte citata, il portafoglio acquisito da Azora comprende 11 hotel a quattro stelle e 2 resort a cinque stelle in Sardegna, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Piemonte e Calabria. Questa è la quinta transazione di Azora European Hotel & Leisure, il fondo lanciato l'anno scorso dalla società spagnola. Azora ha spiegato che l'obiettivo dell'acquisizione è rafforzare il marchio Bluserena per il quale attuerà un programma di investimenti di 30 milioni di euro per riposizionare le strutture e dare impulso alla crescita dell'azienda nel mercato italiano attraverso nuove acquisizioni di hotel e nuovi contratti di leasing. (Spm)