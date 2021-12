Business news: Danimarca, Acciona partecipa a realizzazione isola energetica da 10 GW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Copenhagen Infrastructure Partners (Cip), uno dei principali gestori fondi di investimento al mondo nelle energie rinnovabili, ha selezionato la spagnola Acciona, la belga Deme, la norvegese Boskalis e la danese Mt Hojgaard International come contraenti per eseguire un mega progetto "Vindo Energy Island" che mira a sviluppare fino a 10 GW di energia eolica offshore con un investimento stimato di 28 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". L'isola energetica artificiale del Mare del Nord sarà situata a 80-100 chilometri al largo della costa occidentale danese e sarà in grado di collegare 10 GW di energia eolica offshore alla Danimarca e ad altri mercati vicini, che potrebbero includere il Regno Unito, la Germania o i Paesi Bassi. L'Agenzia danese per l'energia prevede di lanciare la gara nel terzo trimestre del 2022. (Spm)