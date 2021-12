Business news: Francia, Michelin taglia 614 posti per il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michelin prevede un taglio di 614 posti di lavoro in Francia per il prossimo anno nell'ambito del "piano di semplificazione e di competitività". Lo riferiscono i media d'oltralpe, citando fonti concordanti. Secondo una nota trasmessa ai sindacati, nel sito di Clermont Ferrand dovrebbero essere soppressi 469 posti, di cui 419 nel settore terziario e 50 in quello industriale. Il taglio riguarda inoltre gli stabilimenti di Troyes, Le Puy, Montceau, Cholet, Vannes e Bourges. Nell'ambito di questa riduzione Michelin prevede 339 pensionamenti e 193 posti aperti alla mobilità esterna. In parallelo il gruppo francese ha previsto la creazione di 322 poti nel 2022. (Frp)