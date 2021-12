Quirinale: Conte, presidente Mattarella non merita di essere strattonato, rispettiamo sua volontà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Riguardo la riforma del mandato unico per la presidenza della Repubblica “possiamo modificare la Costituzione ma questo non vada a modificare le idee e le convinzioni del presidente Mattarella che non merita di essere strattonato”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. “Rispettiamo le sue volontà e approssimiamoci alla scelta di un profilo elevato che possa rappresentare l’unità nazionale”, ha aggiunto. “Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire da centrosinistra, ma anche con le forze di centrodestra”. Come Movimento siamo per “allargare il più possibile il campo di elezione del presidente della Repubblica, anche con le forze centrodestra”, ha spiegato. (Rin)