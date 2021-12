Iran: Casa Bianca, su nucleare da Teheran nessuna proposta costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli Stati Uniti considerano che da parte iraniana non è giunta "nessuna proposta costruttiva" nell'ambito dei negoziati in corso a Vienna per il ripristino del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), l'accordo sul nucleare pattuito nel 2015 da cui gli Usa sono usciti nel 2018. E' quanto ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Il nuovo governo iraniano non è venuto a Vienna con proposte costruttive", ha spiegato, in riferimento al nuovo esecutivo iraniano guidato da Ebrahim Raisi a partire dal mese di agosto scorso.