Quirinale: Conte, Draghi deve continuare azione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Su Draghi al Colle “nessuno esclude che abbia tutte le carte in regola per essere un buon presidente. È il presidente dell’attuale governo, che in questo momento sta svolgendo un compito delicato”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. “Adesso è il presidente del Consiglio attuale in un governo di unità e salvezza nazionale e sta svolgendo un compito delicato, è il perno di equilibrio e questo non lo possiamo tacere, punto”, ha aggiunto. Riguardo una possibile candidatura di Silvio Berlusconi al Colle “con tutto rispetto non sarà il candidato del M5s”, ha sottolineato Conte. (Rin)