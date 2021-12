Covid: Conte, non ho rimpianti su gestione pandemia da nostro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Lo scorso anno “abbiamo affrontato la pandemia a mani nude senza istruzioni, non ho rimpianti”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. “Non avevamo evidenze scientifiche sul virus. Se oggi l’Italia può essere invidiata in Europa e nel mondo questo si deve al nostro percorso. Abbiamo costruito il Cts, un metodo, un percorso all’insegna dell’adeguatezza. Abbiamo avviato una campagna vaccinale. I risultati di oggi sono il frutto di un lungo percorso avviamo dal nostro governo”, ha sottolineato Conte. (Rin)