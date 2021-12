Messico: Covid, confermato primo caso di variante omicron nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Messico, Hugo Lopez-Gatell, ha annunciato venerdì la comparsa del primo caso positivo della variante omicron del coronavirus nel Paese. Si tratta, ha spiegato il ministro, di una persona di 51 anni proveniente dal Sudafrica, e che si trova attualmente in isolamento preventivo volontario in un ospedale di Città del Messico. Lo stesso presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva anticipato già le prime ore di venerdì che era allo studio un caso. "Apparentemente c'è un cittadino messicano che era in Sudafrica ed è ricoverato in un ospedale privato con sintomi di Covid-19", aveva spiegato Lopez Obrador. L'Istituto per la diagnosi e il riferimento epidemiologico (Indre) aveva segnalato a inizio settimana della possibile presenza della variante omicron nel Paese. Il governo ha già annunciato d'altra parte l'avvio della campagna di vaccinazione con la terza dose inizialmente per gli anziani e gli insegnanti, mentre prosegue l'immunizzazione degli adolescenti e dei bambini. Dall'inizio della pandemia le autorità sanitarie messicane hanno registrato oltre 3,8 milioni di casi di Covid-19, e quasi 294.000 decessi. (Mec)