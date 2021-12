Haiti: nuovo ministro Esteri Jean Genus si presenta a corpo diplomatico straniero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, ha sottolineato di aver assunto l'incarico "in un momento in cui il Paese sta affrontando una crisi senza precedenti", e ha spiegato che il governo si è posto l'obiettivo immediato di "contrastare l'insicurezza e cercare una concertazione tra gli haitiani che possa portare alla nuova Costituzione e alle elezioni generali per trovare stabilità nel Paese". Secondo il ministro, affinché il governo raggiunga questo obiettivo, servirà "una solidarietà attiva da parte della popolazione locale così come della comunità internazionale". La nomina di Genéus viene considerata in questo senso come una mossa del capo di governo Henry nel senso di una ricerca di ampliamento del sostegno al governo con l'obiettivo di garantire una maggiore stabilità politica. (Mec)