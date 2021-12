Business news: governo tedesco difende il Nord Stream 2 dalle sanzioni del Congresso Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco uscente difende il gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, dalle ulteriori sanzioni che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe approvare contro l'infrastruttura. In un documento riservato inviato all'amministrazione statunitense, visionato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'esecutivo della cancelliera Angela Merkel promuove una politica transatlantica comune sulla questione, anche per impedire alla Russia di “usare in modo improprio” il Nord Stream 2 per “obiettivi politici aggressivi”. Allo stesso tempo, il governo tedesco avverte: “Siamo preoccupati che una rinnovata azione unilaterale del Congresso degli Stati Uniti possa minare questo sforzo comune e indebolire gravemente l'unità transatlantica nei confronti della Russia”. Questa mossa ha irritato i Verdi, oppositori del gasdotto e prossimi titolari dei ministeri degli Esteri e dell'Economia e Clima nel governo che formeranno con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e il Partito liberaldemocratico (Fdp). (Geb)