Business news: Cipro, aperto banda di gara per collegamento marittimo con la Grecia

- Il ministero della Navigazione cipriota ha indetto un bando di gara per ristabilire un collegamento marittimo passeggeri tra Cipro e la Grecia. Come riferito in un comunicato del ministero, il servizio sarà sovvenzionato da fondi statali in conformità con le norme dell'Unione europea che disciplinano un servizio di interesse economico generale per un totale di 5,5 milioni di euro. La durata del contratto è di tre anni con possibilità di proroga per ulteriori tre. L'obiettivo è includere l'offerta del servizio su base settimanale da aprile/maggio a settembre/ottobre solo come servizio stagionale, fornendo un totale di 22 partenze, tra andata e ritorno, all'anno. "Il rilancio del collegamento tramite traghetto ci aiuterà a continuare a costruire le nostre relazioni con il resto del Mediterraneo e accogliamo con favore l'opportunità di espandere il collegamento in traghetto anche con un terzo Paese vicino, oltre la Grecia", ha affermato il viceministro delle Politiche marittime cipriota, Vassilios Demetriades. (Gra)