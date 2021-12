Business news: Serbia, interscambio commerciale con l'estero in aumento fra gennaio e ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale con l'estero della Serbia nel periodo gennaio-ottobre è stato di 40,59 miliardi di euro, in aumento del 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Sono i dati emessi dall'Istituto serbo di statistica, secondo quanto rilancia il sito del quotidiano "Politika". Le esportazioni hanno registrato un aumento del 27 per cento nello stesso periodo mentre le importazioni sono aumentate del 23,5 per cento. In dieci mesi sono state esportate merci per 17,60 miliardi di euro e importate per 22,98 miliardi di euro, con un disavanzo di 5,37 miliardi di euro. Quest'ultimo è superiore del 13,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La copertura delle importazioni attraverso le esportazioni è aumentata al 76,6 percento dal livello del 74,6 percento dell'anno scorso nello stesso periodo. (Seb)