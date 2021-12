Business news: Spagna, Seopan aumenta a 252 miliardi euro risorse necessarie per infrastrutture in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione spagnola delle imprese di costruzione e concessione di infrastrutture (Seopan) ha aumentato le esigenze di investimento in infrastrutture prioritarie in Spagna per i prossimi 10 anni per soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 a 252,2 miliardi di euro rispetto ai 157 miliardi stimati nel 2020. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è quanto affermato dal presidente di Seopan, Julian Nunez, nel corso del suo intervento al forum globale sull'ingegneria ed i lavori pubblici organizzato dall'Associazione degli ingegneri civili (Aic). Questo incremento è dovuto, in particolare, all'inclusione di iniziative nel campo dell'energia e della mobilità sostenibile. (Spm)