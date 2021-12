Business news: Volkswagen, costi fino a 30 miliardi di euro per fabbriche batterie in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen prevede costi fino a 30 miliardi di euro per la costruzione delle proprie fabbriche di batterie destinate alle auto elettriche in Europa e per assicurarsi le materie prime necessarie. “Parliamo di 25-30 miliardi di euro, inclusa la catena verticale delle materie prime, non solo le fabbriche”, ha affermato il direttore per la tecnologia del gruppo, Thomas Schmall. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'ammontare della spesa dipende dai modelli di partenariato che l'azienda sceglierà nei prossimi mesi. L'obiettivo è “dimezzare i costi”. Intanto, Volkswagen calcola investimenti tra uno e due miliardi di euro per ogni impianto di stoccaggio, con capacità che vanno da 40 a 80 gigawattora. (Geb)