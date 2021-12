Business news: Acs presenta migliore offerta per lavori stazione Chamartin Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione temporanea d'imprese composta da Vias y Construcciones (Acs), Comsa, Azvi e Grupo San José ha ottenuto la migliore qualifica tecnica (30,93) e una delle migliori offerte economiche (171 milioni di euro) per il contratto di ristrutturazione della stazione Chamartín di Madrid. Questo consorzio ha superato altri consorzi come quelli Acciona-Ferrovial, Fcc-Copasa, Dragados-Tecsa-Geotecnica y Cimientos e Sacyr-Ohla-Grupo Ortiz. I lavori prevedono l'estensione ed il rimodellamento di quattro nuovi binari, con le relative piattaforme, per i treni ad alta velocità. La stazione avrà così un totale di 25 binari, dodici dei quali per questo tipo di traffico a scartamento standard. L'atrio della stazione sarà ampliato per coprire e connettersi con questi nuovi binari e piattaforme. Nell'ambito di questa ristrutturazione, saranno allestite tre zone diverse nell'edificio passeggeri: una zona di imbarco per i treni ad alta velocità, una zona per i treni a corta e media percorrenza e una sala comune sotto forma di un grande corridoio longitudinale. (Spm)