Business news: Ucraina, completata fase di transizione del combustibile presso impianto nucleare di Zaporizhzhya

- Nella centrale nucleare di Zaporizhzhya, in Ucraina, è stata ultimata la fase di transizione completa di quattro unità al combustibile nucleare fornito dalla compagnia statunitense Westinghouse. "Con il lancio dell'Unità numero 4, dopo le riparazioni preventive programmate presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya, è stata completata una fase importante nella completa transizione di quattro unità al combustibile nucleare di un fornitore alternativo, Westinghouse", si legge in una nota dell'impanto ucraino. Durante le riparazioni pianificate e preventive, il nucleo dell'unità 4 è stato completamente caricato con gruppi di carburante prodotti da Westinghouse, come già avvenuto per le unità 1 e 3. (Rum)