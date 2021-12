Business news: Germania, inflazione in aumento al 5,2 per cento a novembre, massimo da 29 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania è aumentata a novembre al 5,2 per cento su base annua dal 4,5 per cento di ottobre scorso, toccando il massimo degli ultimi 29 anni. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Con il metodo europeo di calcolo dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, il risultato è del 6 per cento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'inflazione è spinta dal rincaro dell'energia, aumentata del 22,1 per cento su base annua. A loro volta, i prezzi dei generi alimentari sono saliti del 4,5 per cento. I dati definitivi verranno pubblicati dall'Stba nella giornata del 10 dicembre. (Geb)