Business news: Spagna, a Campezo la gestione dei pedaggi per i camion nei Paesi Baschi

- Il consiglio di amministrazione di Interbiak, società pubblica incaricata dei pedaggi a Vizcaya nei Paesi Baschi, ha assegnato a una joint composta da Bidelan-Transbisa (società di proprietà del gruppo Campezo) un contratto da 20,7 milioni di euro per progettare, gestire e mantenere il sistema di riscossione automatica dei pedaggi per i camion sulle strade principali della regione. Lo riferisce il quotidiano "Merca 2". Il sistema assegnato a Vizcaya con l'obiettivo di iniziare a far pagare i camion dall'autunno del prossimo anno si basa su una tecnologia chiamata "free flow" che evita alle auto di doversi fermare per ritirare il tagliando e pagare il pedaggio, un sistema già applicato da anni in Portogallo. Alla gara si erano candidata varie aziende, tra cui Abertis, Indra e Sice (filiale di Acs). Bidelan gestisce già due autostrade di 175 chilometri nei Paesi Baschi, oltre a un sistema di pedaggio senza barriere sull'asse Irun-Etzegarate, il primo del suo genere in Spagna. Transbisa, da parte sua, è dedicata gestisce il funzionamento e la manutenzione della circonvallazione metropolitana meridionale e dei tunnel di Artxanda a Bilbao, sempre nei Paesi Baschi. (Spm)