Business news: Stellantis e Factorial Energy collaboreranno per sviluppare batterie a stato solido per veicoli elettrici

- Stellantis e Factorial Energy hanno annunciato oggi la firma di un accordo di sviluppo congiunto per implementare la tecnologia di Factorial delle batterie a stato solido ad alta tensione per applicazioni di trazione. L’accordo prevede anche un investimento strategico da parte di Stellantis, come riferisce un comunicato. “Il nostro investimento in Factorial e in altri partner autorevoli specializzati nello sviluppo di batterie aumenta la velocità e l’agilità necessarie ad adottare tecnologie all’avanguardia per il nostro portfolio di veicoli elettrici”, ha dichiarato l'Ad di Stellantis Carlos Tavares. “Iniziative come questa ridurranno il time to market e renderanno più conveniente la transizione alla tecnologia a stato solido". Factorial ha sviluppato un’innovativa tecnologia sullo stato solido, focalizzata sui problemi chiave che ostacolano l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici da parte dei consumatori: l’autonomia e la sicurezza. (Com)