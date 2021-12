Cile: affossato alla Camera progetto su quarto prelievo anticipato fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Cile ha respinto oggi il progetto che avrebbe consentito un quarto prelievo anticipato del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp). L'iniziativa dell'opposizione non è riuscita a passare lo scoglio dei due terzi per soli tre voti, avendo ottenuto solo 89 dei 93 assensi necessari a fronte di 29 voti contrari ed 8 astensioni. I deputati che avevano promosso la legge hanno attribuito al governo la sconfitta accusandolo di aver imposto il dibattito nella giornata di oggi attraverso una presentazione di procedura d'urgenza sapendo che sarebbero mancati i voti di molti parlamentari assenti favorevoli al progetto. "Senza questo trucchetto costituzionale del governo il progetto sarebbe stato approvato", ha affermato il deputato socialista Marcos Ilabaca. "La destra dovrà dare spiegazioni", ha dichiarato a sua volta il deputato, Gabriel Boric, candidato della sinistra al ballottaggio delle presidenziali del 19 dicembre. (segue) (Abu)