Usa: "Wsj", Fda pronta ad esaminare farmaci e vaccini anti-Covid contro variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda, l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e medici) sta lavorando per analizzare ed eventualmente approvare in tempi rapidi vaccini o farmaci in grado di contrastare la variante Omicron del coronavirus. Lo scrive il "Wall Street Journal", citando fonti a conoscenza dellav questione. L'agenzia, basandosi sulle regole stabilite all'inizio di quest'anno ha incontrato i produttori di farmaci e ha stabilito linee guida per gli studi e i dati necessari per valutare rapidamente i prodotti volti a contrastare la nuova variante Omicron. La Fda vuole essere sicura che i vaccini e le terapie di Omicron funzionino in modo sicuro e possano essere eseguite correttamente prima di autorizzarne l'uso, mentre si muove il più rapidamente possibile per condurre la valutazione per aiutare gli sforzi per stare al passo con la variante, secondo persone che hanno familiarità con la questione .(Nys)