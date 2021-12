Business news: Repubblica Ceca, nuova proprietà Aero Vodochody non pensa di costruire aeroporto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proprietà di Aero Vodochody, azienda ceca produttrice di velivoli civili e militari, non pianifica la costruzione di un nuovo aeroporto internazionale per il trasporto di passeggeri e merci. Lo ha dichiarato il portavoce di Aero Vodochody, ripreso dall’emittente “Ceska televize”. L’idea era stata manifestata dalla proprietà precedente, ovvero il gruppo Penta, che pensava di creare un aeroporto a Vodochody, in Boemia centrale, che rivaleggiasse con quello di Praga-Ruzyne. Da settembre la società appartiene ad Hsc Aerojet, la cui quota di maggioranza è detenuta dall’ungherese Kristof Szalay-Bobrovniczky. Il gruppo ceco Omnipol ha invece una partecipazione minoritaria. (Vap)