Francia-Italia: oggi al Senato francese l'incontro "Colloque Italie" (5)

- Il presidente dell'Ice Carlo Ferro ha presentato l'intensa collaborazione tra Ice e Business France, mettendo in risalto le prospettive di progetti comuni in paesi terzi come previsto nel Trattato del Quirinale: nel valorizzare il valore dell'export di Italia e Francia pari all'8 per cento del Pil Ue, ha inoltre sottolineato la necessità di vedere questi dati "non come un fattore di competizione, ma un'opportunità per ulteriori collaborazioni". I lavori sono proseguiti con cinque panel di dialogo dedicati ad approfondire le prospettive di realizzazione del Pnrr italiano e le opportunità che esso offre alle imprese nel campo della transizione digitale; le sfide del rilancio dell'economia nell'attuale contesto di incertezza sanitaria; il tema degli investimenti incrociati e della formazione di partenariati, anche con riferimento al settore del lusso, esempio di forte integrazione industriale tra i due Paesi. (Frp)