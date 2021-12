Cile: affossato alla Camera progetto su quarto prelievo anticipato fondi pensione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione riteneva il progetto come uno strumento utile per continuare a sostenere il consumo e migliorare le condizioni dei settori più colpiti dalla crisi ma l'iniziativa era di fatto sconsigliata anche dal presidente della Banca centrale, Mario Marcel, secondo il quale le conseguenze di una sua approvazione potrebbero essere "estremamente gravi". Un quarto prelievo secondo Marcel avrebbe rappresentato "la più grande minaccia per una ripresa solida e sostenibile", ed i rischi di un impatto sui mercati sarebbero stati "immediati, con un impatto particolarmente concentrato nel 2022". Proprio con l'obiettivo di scongiurare un quarto prelievo dalle Afp il presidente Pinera, ad agosto aveva prolungato per tre mesi il programma di assistenza Ife (Ingreso familiar de emergencia) che assegna alle famiglie più carenti un ammontare equivalente al salario minimo. Pinera aveva annunciato anche la creazione di un sussidio fino al 60 per cento sui salari dei lavoratori assunti durante il 2021. (segue) (Abu)