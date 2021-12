Cile: affossato alla Camera progetto su quarto prelievo anticipato fondi pensione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), esaurita la fase di forte stimolo fiscale per uscire dalla crisi della pandemia covid-19 che permetterà un rimbalzo del +12 per cento del Pil nel 2021, il Cile dovrebbe registrare una crescita limitata al +3,5 per cento nel 2022 e al +2 per cento nel 2023. Lo scrive nel rapporto sulle prospettive macroeconomiche pubblicato a dicembre dove si sottolinea che "la sfida principale per le politiche macroeconomiche del Cile sarà quella di evitare un surriscaldamento". Secondo l'Ocse ad ogni modo, "l'adeguamento fiscale" previsto dal governo per il 2022 "è appropriato" e l'attuale politica monetaria restrittiva dovrebbe raggiungere una posizione neutrale all'inizio del 2022 per garantire che l'inflazione torni sui livelli fissati dalla Banca centrale. L'organizzazione con sede a Parigi ritiene inoltre che "la riduzione dell'elevata disuguaglianza e il rafforzamento della resilienza economica e della crescita richiederanno un programma completo di riforme".