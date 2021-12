Lavoro: Conte su Rdc, accolte nostre richieste per prevenire abusi e politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Riguardo il Reddito di cittadinanza, “il tavolo con il governo è stato soddisfacente, le nostre richieste per prevenire gli abusi e migliorare le politiche attive sono state accolte”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. “Per aiutare le famiglie più numerose dobbiamo incrociare con l’assegno unico per compensare le difficoltà”, ha spiegato Conte. (Rin)