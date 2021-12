Business news: Spagna, Abertis in prima linea in big data e attuazione zone basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola, Abertis Mobility Services (Ams), filiale di servizi di mobilità, ha presentato soluzioni tecnologiche e di gestione del traffico urbano per l'attuazione di zone a basse emissioni (Zbe) nelle città spagnole e nelle agenzie di trasporto pubblico. Come riferisce il quotidiano "Abc", la nuova legge sul cambiamento climatico richiede che tutte le 150 città spagnole con più di 50 mila abitanti abbiano tali zone entro in 2023, il che interesserà più di 24 milioni di abitanti, il 52 per cento della popolazione. Con più di 400 dipendenti, Ams ha una lunga esperienza nella gestione dei canali di comunicazione digitale con i cittadini e nella gestione delle richieste, ed è un punto di riferimento globale nel campo dell'elaborazione delle immagini con un prodotto che include l'intelligenza artificiale per l'elaborazione delle prove, come il riconoscimento dei caratteri ottici, delle impronte digitali, del modello e delle abitudini di utilizzo. (Spm)