Italia-Slovenia: Di Maio incontra omologo Logar, discusse opportunità cooperazione trilaterale nell'Alto Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi, in occasione dei Rome-Med Dialogues, il ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia, Anze Logar. Con il collega sloveno, riferisce una nota della Farnesina, il ministro Di Maio ha ripercorso le numerose tappe che hanno concorso al rafforzamento della cooperazione bilaterale, evocando l'organizzazione da parte slovena del prossimo comitato di coordinamento dei ministri nella prima parte del 2022. Nel corso della riunione si è discusso delle opportunità derivanti dalla cooperazione trilaterale nell'Alto Adriatico, in particolare in materia di connettività e protezione ambientale, temi che il ministro Di Maio ha affrontato anche nel colloquio di oggi con l'omologo croato. Con riguardo alla situazione pandemica, il ministro Di Maio ha offerto piena solidarietà al ministro Logar confermando aiuti e assistenza medica da parte del governo italiano per fronteggiare l'emergenza.(Com)