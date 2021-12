Francia-Italia: oggi al Senato francese l'incontro "Colloque Italie" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento l'ambasciatrice Castaldo, nel sottolineare l'importanza del ruolo della diplomazia parlamentare nell'alimentare il dialogo e lo sviluppo di collaborazioni anche per il mondo dell'impresa, ha evocato lo storico traguardo per le relazioni italo-francesi rappresentato dalla firma del trattato: "un trattato che è allo stesso tempo un risultato straordinario e un punto di partenza per l'avvio di una nuova stagione", ha dichiarato l'ambasciatrice Castaldo, "in cui Francia e Italia si impegnano a lavorare in maniera serrata, fianco a fianco, per costruire e consolidare nuove collaborazioni e per centrare obiettivi comuni e condivisi che guardano alle sfide più urgenti dell'agenda internazionale". (segue) (Frp)