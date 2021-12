Francia-Italia: oggi al Senato francese l'incontro "Colloque Italie" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel valorizzare i dati economici che dimostrano la profonda integrazione tra le economie dei due Paesi e la dimensione degli scambi commerciali, l'ambasciatrice ha sottolineato "la profonda complementarietà di interessi tra imprese italiane e francesi, la loro capacità di lavorare insieme con grande successo in svariati settori, valorizzando il contributo delle piccole e medie imprese così come la capacità di creazione di veri "campioni europei come dimostrano le joint venture Atr, STMicroelectronics, Thales Alenia Space, Telespazio, EssilorLuxottica e, da ultimo, Stellantis". Il trattato darà una spinta ulteriore a una cooperazione nel settore economico e industriale già eccellente: esso definisce "obiettivi molto ambiziosi, che Italia e Francia si impegnano a raggiungere sostenendo investimenti reciproci e progetti comuni, "in un contesto di equilibrio dei rispettivi interessi, operando sia sul fronte della cooperazione bilaterale, sia nel più ampio quadro delle politiche europee". (segue) (Frp)