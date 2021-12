Fisco: Conte, alleggerire pressione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Movimento 5 stelle “ha chiesto di riformare l’Irpef in modo da alleggerire" la pressione fiscale "con un tesoretto di 8 miliardi per redditi medi e bassi". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. "Abbiamo ottenuto abolizione Irap" e questo significa "semplificare". Secondo Conte, "dobbiamo offrire la possibilità ai cittadini di avere più soldi in buste paga e alle imprese di essere competitive sul piano internazionale”, ha aggiunto.(Rin)