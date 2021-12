Lavoro: Conte, precariato giovani necessita di fondo garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i giovani “entrano tardi nel mondo del lavoro e con il precariato rischiano di non accumulare un trattamento pensionistico. Per evitare questo occorre creare un fondo di garanzia, occorre una solidarietà intergenerazionale”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. Il Movimento 5 stelle “tiene molto ai giovani, è nella cultura ideologica con cui è nato il Movimento”, ha evidenziato l’ex premier. (Rin)