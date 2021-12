Imprese: Open Fiber, al via la nuova governance con l'insediamento del Consiglio di amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua prima riunione, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2022-2031, che punta alla copertura dell'intero territorio nazionale, mediante il completamento degli interventi nelle aree nere (cluster A e B) e nelle aree bianche (cluster C e D) e la copertura delle aree grigie, a partire dalla partecipazione alle gare che verranno indette dal Governo nell'ambito del Pnrr. A copertura del nuovo piano industriale, il Consiglio di amministrazione ha approvato l'accordo raggiunto con Banca Santander, Banco Bpm, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Ing Bank, Intesa, Société Général e Unicredit che prevede linee di credito committed per 7,175 miliardi di euro. Tale operazione rappresenta il più grande finanziamento infrastrutturale in reti di telecomunicazione mai realizzato in Emea e conferisce a Of le risorse e la flessibilità necessarie per accelerare e completare gli interventi in corso e per ulteriormente estendere la sua presenza sul territorio nazionale. (Com)