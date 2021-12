Usa: sparatoria in Michigan, ricercati genitori 15enne autore dell’assalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza statunitensi sono alla ricerca dei genitori di Ethan Crumbley, il ragazzo 15enne accusato di omicidio e terrorismo come autore della sparatoria all’Oxford High School in cui hanno perso la vita quattro studenti. Lo scrive la stampa Usa, precisando che i coniugi, sono scomparsi poche ore prima di essere incriminati per omicidio volontario. Stando alle ipotesi investigative, infatti, la pistola con cui il giovane Ethan ha perpetrato la strage gli sarebbe stata “regalata” proprio dal padre.(Nys)