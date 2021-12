Francia: Covid, quasi 50 mila contagi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 49.858 nuovi casi di nuovo coronavirus, contro i 48.416 di ieri. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale di sanità pubblica. I pazienti in rianimazione e in terapia intensiva sono 2.058, mentre quelli ricoverati a causa del Covid-19 sono 11.103. A Lille il centro ospedaliero (Cgu) ha fatto scattare il "piano bianco", che prevede un adattamento della strutture all'aumento dei casi di coronavirus. Attualmente nel Chu Lille sono 50 i pazienti ricoverati per coronavirus, tra cui 26 in rianimazione.(Frp)