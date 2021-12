Cile: affossato alla Camera progetto su quarto prelievo anticipato fondi pensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa presentata dall'opposizione era già stata approvata dalla Camera in prima lettura il 28 settembre, ma era stata poi respinta dal Senato il 9 novembre non riuscendo ad ottenere la maggioranza necessaria dei tre quinti. Il testo era quindi passato al riesame di una commissione bicamerale incaricata di raggiungere un accordo definitivo prima dell'ulteriore e definitivo ritorno alla Camera di oggi. Si trattava di un'iniziativa fortemente osteggiata dall'esecutivo del presidente Sebastian Pinera, che riteneva che un ulteriore esborso dalle casse delle Afp rischiava di mettere in crisi finanziaria il sistema pensionistico. Secondo il governo inoltre la ripresa economica è ormai consolidata e non sono necessari ulteriori strumenti di stimolo per l'uscita dalla crisi derivata dall'impatto della pandemia. Tuttavia fino ad oggi la stessa coalizione di maggioranza in parlamento non era risultata compatta su questo tema e la proposta non era passata al Senato per un solo voto. (segue) (Abu)