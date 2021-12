Disabilità: Swg e premio Bomprezzi, per 65 per cento italiani pandemia ha peggiorato condizioni di vita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del premio Bomprezzi Simone Fanti ha spiegato: "La ricerca svela quanta strada ancora ci sia da fare per aumentare la consapevolezza delle esigenze e dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Abbiamo indagato quali tra una serie di azioni possibili agevolerebbe il superamento degli ostacoli che queste persone devono affrontare. Alcune sono prioritarie per l'opinione pubblica: occorre fare chiarezza sui diritti, ed è responsabilità dei media e di tutte le istituzioni. E subito dopo c'è il tema del lavoro, considerato importantissimo. Tra le ultime, per mancanza di comprensione, il Dopo di noi, il cohousing e il diritto alla sessualità. Sono gli italiani a dirci che c'è ancora una scarsa conoscenza della disabilità, una presa di distanza o non accettazione significative, una consapevolezza di muoversi poco in modo inclusivo. L'Osservatorio nasce proprio per far sì che si parta da qui per fare un vero cambiamento culturale". All'evento, aperto con il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono intervenuti Maurizio Pessato, Vicepresidente Swg, Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Simonetta Morelli, Presidente Associazione "Premio Bomprezzi", in video collegamento On. Erika Stefani, Ministro per le disabilità, Martina Fuga, CoorDown Odv e Comitato scientifico "Premio Bomprezzi", Giovanni Parapini, Direttore RAI per il Sociale, Stefano Arduini, Direttore responsabile Vita, Riccardo Bonacina, Fondatore Vita. Il ministro Erika Stefani, ministro per le disabilità, con un video messaggio ha voluto ricordare Franco Bomprezzi "Un giornalista che ha fatto la storia e rappresentato per questo mondo un cardine fondamentale nell'affermazione dei diritti". (segue) (Ren)