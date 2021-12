Disabilità: Swg e premio Bomprezzi, per 65 per cento italiani pandemia ha peggiorato condizioni di vita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simonetta Morelli presidente associazione Premio Bomprezzi ha dichiarato: "Sono passati sette anni da quando Franco Bomprezzi ci ha lasciato. Oggi celebriamo una persona che esiste ancora profondamente nelle nostre menti e nei nostri cuori e di cui abbiamo raccolto l'eredità che vogliamo far rivivere. Vogliamo con questo Premio metterci alla prova e stimolare l'informazione, la politica e la società civile su una tematica che ha necessità di essere raccontata, di essere rappresentata e di essere sostenuta. Franco è stata la persona che più di ogni altra in Italia ha contribuito a cambiare la comunicazione sulla disabilità" afferma Simonetta Morelli, Presidente dell'Associazione Premio Bomprezzi". La cerimonia di premiazione è stata celebrata da Gerardo Bombonato, Massimo Maggio, Direttore di CBM Italia e Marco Rasconi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, Coordinatore della Commissione Servizi alla Persona e membro della Commissione Ricerca Scientifica. Massimo Maggio, direttore di Cbm Italia Onlus ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della nuova collaborazione che si inaugura oggi - in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità - con l'associazione Premio Bomprezzi, con cui noi di CBM condividiamo l'impegno a promuovere una cultura inclusiva della disabilità, che mette al centro i diritti delle persone con disabilità. Desideriamo portare anche in Italia l'esperienza che abbiamo maturato da oltre 110 anni nei Paesi in via di sviluppo con le persone con disabilità e le loro comunità, lavorando con progetti di salute visiva, educazione e lavoro, per spezzare il ciclo che lega povertà e disabilità". (segue) (Ren)